"Es fällt mir als Verantwortlichem für den sportlichen Bereich schwer, diese Ungerechtigkeit zu akzeptieren, die meiner Meinung nach den Ausgang des Darmstadt-Spiels in einer für uns enorm wichtigen Phase der Restrückrunde zu unseren Ungunsten beeinflusst hat. Es liegen ganz wichtige Wochen vor uns und wir haben nach einem internen Abwägungsprozess entschieden, dass wir uns fortan wieder mit allen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen auf den Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga konzentrieren werden", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge.

Der Einspruch der SGD gegen die Spielwertung war in der ersten (Einzelrichterverfahren) und zweiten Instanz (mündliche Verhandlung) beim DFB-Sportgericht gescheitert. "Wir sehen nach wie vor deutliches Verbesserungspotential und plädieren deshalb auch ganz klar an den Verband, dass das Eingreifen des VAR in Zukunft auch zum Schutz der Schiedsrichter auf dem Platz noch reibungsloser funktionieren muss und es dringend eine einheitliche Handhabung benötigt, die den Charakter unseres Sports so wenig wie möglich verändert“, erklärte Minge weiter.

SGD-Stürmer Patrick Schmidt hatte in der Partie am 7. Februar in der 72. Minute den vermeintlichen Ausgleich erzielt, bevor das Tor nach Intervention des Videoschiedsrichters Florian Badstübner von Referee Bacher wegen Abseits aberkannt wurde. Der Unparteiische hatte im Gegensatz zum Videoassistenen (VAR) nicht gesehen, dass Jannis Nikolaou in abseitsverdächtiger Position stand. Er schaute sich auf dem Kontrollschirm die Szene an, entschied auf Abseits und nahm das Tor zurück. Die SGD-Verantwortlichen hatten den Einspruch damit begründet, dass die Rücknahme des Tores erst nach Hinweis des Videoassistenten (VAR) erfolgt sei, wodurch der Ausgang des Spieles maßgeblich beeinflusst wurde.