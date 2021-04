Seinen Rekord stellte er vor leeren Rängen auf, konnte sich aber zumindest über einen 1:0-Sieg in Bochum freuen. Seit über einem Jahr schon beherrschen Tests, Hygieneregeln und Geisterspiele den Alltag eines Fußballprofis. Schön ist das nicht, aber "was die Ergebnisse in unserem Stadion anbelangt, sind wir gut durchgekommen. In manchen Spielen wäre der Einfluss von Außen aber nötig gewesen. Das fehlt mir brutal", sagt Männel, der seit 2008 im Tor der "Veilchen" steht. Angst, dass die Fans möglicherweise ausbleiben, auch wenn sie wieder dürfen, hat er nicht: "Wenn irgendwann mal wieder Normalität angesagt ist, bin ich guter Dinge, dass wir das Stadion voll kriegen."

Martin Männel ist überzeugt: Wenn die Fans wieder ins Stadion dürfen, werden sie auch kommen. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag