Ein neuer Spieltermin solle schnellstmöglich bekanntgegeben werden, so die DFL. HSV-Sportvorstand Jonas Boldt sagte: "Diese Entscheidung ist folgerichtig. Wir sind in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und werden weiterhin in enger Abstimmung mit allen Beteiligten daran arbeiten, dass eine Weiterverbreitung der Infektionslage verhindert wird und wir schnellstmöglich wieder in den Wettbewerb einsteigen können."