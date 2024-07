Bildrechte: IMAGO / Eibner

Wechseltheater um Ahmet Arslan - Streit um Abfindung mit 1. FC Magdeburg

13. Juli 2024, 16:10 Uhr

Ahmet Arslan und 1. FC Magdeburg - das hat nicht gepasst. Der Stürmer will weg, Rot-Weiss Essen will ihn. Es hängt an einer Abfindung für den bis 2026 laufenden Vertrag beim FCM. Platzt der Wechsel, wären alle Verlierer. Magdeburg hätte einen teuren Spieler auf der Gehaltsliste und Arslan würde wohl auf der Tribüne schmoren.