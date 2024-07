Vergangenes Jahr war der Stürmer von Holstein Kiel nach Magdeburg gewechselt, war zuvor aber von Dynamo Dresden ausgeliehen worden. Für Dynamo erzielte er 25 Saisontore und avancierte 2022/23 zum Drittliga-Torschützenkönig. Beim FCM zündete Arslan jedoch nicht. Ihm gelangen in neun Zweitliga-Begegnungen nur zwei Treffer. Auch eine Leihe zurück nach Dresden in der Winterpause brachte ihn nicht wieder in die Erfolgsspur. Die will der gebürtige Bayer nun in Essen finden. Die Rot-Weissen verloren mit Vinko Sapina (Dynamo Dresden) und Felix Götze (SC Paderborn) wichtige Akteure. Arslan gilt als Wunschspieler von Trainer Christoph Dabrowski.

Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold