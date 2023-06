Der 1. FC Magdeburg hat den zweiten Neuzugang vermeldet. Nach Jean Hugonet wird sich Alexander Nollenberger dem Zweitligisten anschließen. Der 25-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth unter Vertrag, über die Laufzeit des Kontrakts beim FCM machte sein neuer Arbeitgeber keinen Angaben. Neben den Magdeburgern hatten auch der SC Paderborn und Darmstadt 98 ihr Interesse an dem gebürtigen Memminger bekundet.

Nollenberger spielte vor seiner Zeit in Bayreuth unter anderem beim FC Bayern München II, mit dem er den Drittliga-Aufstieg schaffte. In der abgelaufenen Spielzeit war er in 37 von 38 möglichen Drittligapartien im Einsatz. Der flexibel einsetzbare Stürmer erzielte dabei neun Treffer und gab sieben Vorlagen.