Beide Männer hatten zu Beginn des Spiels zunächst eine Anweisung ihrer Sicherheitsfirma ignoriert, Deutschland-Banner am Gäste-Block zu entfernen. Daraufhin wurden sie laut einer damaligen Mitteilung des Klubs "konsequent vom Dienst freigestellt". Die Männer hatten noch vor Ort ihre Westen ausgezogen und sich in der Folge im Fanblock in T-Shirts mit der Aufschrift "3. Division für Sicherheit des deutschen Volkes" gezeigt. Darüber war ein Totenkopf abgebildet, der als Symbol der einstigen 3. Panzer-Division der SS gilt.



Anschließend hatte die Polizei gegen die zwei suspendierten Ordner die Ermittlungen wegen "der Verwendung von verfassungswidrigen Symbolen" eingeleitet.