Doch das war nur ein kurzes Strohfeuer. Fortan ging es stetig bergab. Statt sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, fühlte sich Hensel in nahezu jedem Spiel von den Schiedsrichtern benachteiligt. Die Ergebnisse waren katastrophal und nach der achten Niederlage im neunten Spiel war Aue erstmals seit dem 10. Spieltag wieder ans Tabellenende gerutscht. Endstation für Hensel , mit einer miesen Quote von nur drei Siegen und zwei Remis in 16 Spielen. Hensel war gescheitert. Jetzt durfte Pavel Dotchev offiziell auf den Trainerstuhl.

Verändert hat sich auch danach nicht wirklich etwas. Aue verlor regelmäßig, sendete ab und zu Lebenszeichen und blieb glücklos. Das Dilemma mit späten Gegentoren zog sich wie ein roter Faden durch die Saison. Dazu erwachte die Mannschaft oft erst, wenn sie schon zurücklag. Als Dotchev übernahm, war das Kind längst in den Brunnen gefallen. Was er sich aber fragen muss: Hat er als Sportdirektor versagt?

Er war im Winter für Neuzugänge zuständig - und die floppten. Jann George (kam aus Regensburg) kommt auf neun Einsätze und null Tore. Prince Osei Owusu (kam von Paderborn) traf in 17 Spielen immerhin zwei Mal, erwies seinem Team aber mit Rot nach sieben Minuten gegen Ingolstadt einen Bärendienst. Im Nachhinein muss sich Dotchev fragen lassen, warum Terrence Boyd vom Halleschen nicht im Erzgebirge, sondern in Kaiserslautern gelandet ist.

Es war nur ein Baustein von vielen, der in dieser Saison nicht passte. Zu viel lief schief. Auch abseits des Platzes. Der Tod von Vereinslegende Gerd Schädlich schockte ganz Aue. Die XXL-Sperre gegen Clemens Fandrich sorgte zusätzlich für Unruhe und zuletzt musste auch Stammkeeper Martin Männel (Knie-IO) die Saison vorzeitig beenden. Aue blieb in dieser Saison von nichts verschont und bekam den Unmut der Fans zu spüren. Auch, weil die Mitgliederversammlung erst im zweiten Halbjahr vorgesehen ist. Sicherlich wäre sie auch vor Beginn der neuen Saison möglich gewesen.

Fakt ist: In Aue muss man die richtigen Schlüsse ziehen und Fehler der jüngeren Vergangenheit vermeiden. Der FCE braucht jetzt charakterlich die richtigen Leute, muss die sportliche Kompetenz im eigenen Verein stärken und Spieler binden, die ins Erzgebirge passen. Local Heroes sind ein Weg. So wie 2016, als der direkte Wiederaufstieg glückte. Damals bildeten Männel, Breitkreuz und Tiffert eine wichtige Achse. Dotchev war als Trainer am Start. Er weiß, wie es gehen kann. Mit den richtigen Personen an die richtigen Stellen. Sich rar zu machen, gibt kein gutes Bild ab. In Darmstadt waren weder Präsident noch Geschäftsführer vor Ort. Ein starkes Zeichen sieht anders aus.