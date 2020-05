Im Hinspiel zwischen Dynamo und Bielefeld stand noch Cristian Fiel an der Seitenlinie (Archiv). Bildrechte: imago images/Dennis Hetzschold

Damit ergibt sich für den Zweitliga-Letzten ein echtes Mammutprogramm im Juni: Am 3. Juni (18.30 Uhr) wird die Partie in Hannover nachgeholt, bevor es am 6. Juni zum SV Wehen Wiesbaden geht.



Es folgt das Nachholspiel gegen Greuther Fürth am 9. Juni (18.30 Uhr), ein Heimspiel gegen den Hamburger SV am 12. Juni und das Nachholspiel in Bielefeld am 15. Juni (20.30 Uhr). Weil direkt die nächste englische Woche anschließt, spielt Dresden innerhalb von 15 Tagen sechs Spiele.