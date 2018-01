Zudem kennt der jetzige FCE-Trainer Hannes Drews den U20-Nationalspieler noch aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel, wo er ihn in der Jugend trainierte. Fabian Reese war in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC ausgeliehen. In der laufenden Spielzeit kam er für die Schalker zu sieben Kurzeinsätzen in der Bundesliga.