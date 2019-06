Im ersten Härtetest der Vorbereitung hat Zweitligist Erzgebirge Aue bei Lok Leipzig letztlich verdient mit 3:1 (2:1) gewonnen. Allerdings waren die Bedingungen vor 964 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion bei 35 Grad im Schatten grenzwertig. Der Leipziger Neuzugang Stephane Mvibudulu schoss das 1:0 bereits nach 1:30 Minuten nach einem schlimmen Ballverlust des erst 19-jährigen Paul Horschig. Es folgten zwei Trinkpausen, in der 36. Minute glich Pascal Testroet aus, indem er den Ball an Lok-Keeper Lukas Wenzel vorbei hob. Kurz vor dem Pausentee dann sogar die Führung für den Zweitligisten: Erneut war Testroet der Torschütze nach Pass von Jan Hochscheidt (45.+1).

Nach dem Wechsel kam beim FCE eine komplett neue Elf aufs Spielfeld, bei Lok durften sieben Spieler unter die Dusche. Kurz nach Wiederanpfiff legte Florian Krüger für Philipp Zulechner ab, der auf 3:1 erhöhte (51.). Weniger später verhinderte nach der dritten Trinkpause die Latte das 4:1 durch Aues Neuzugang Nicolas Sessa. Um 20:25 Uhr waren die Akteure auf dem Spielfeld schließlich erlöst und konnten sich erfrischenderen Aktivitäten zuwenden. Für den FCE steht am Sonnabend (29.06.2019) der nächste Härtetest an, dann geht es zum Drittligaabsteiger Energie Cottbus. Lok hat schon am Freitag das nächste Testspiel und trifft dabei auf den Drittligaaufsteiger Viktoria Köln.

Einen anspruchsvollen Testspielauftakt hatte sich auch Loks Ligakonkurrent Bischofswerdaer FV ausgesucht. Im grenznahen Dubí verlor der BFV gegen den FK Teplice, letztjähriger Tabellenzehnter der tschechischen ersten Liga, mit 1:4 (1:4).



Bereits in der ersten Minute war "Schiebock" durch einen Probespieler in Führung gegangen, ehe Teplice das Tempo erhöhte und die arg zusammengewürfelten Gäste klar beherrschte. Ein Hattrick von Rechtsaußen Pavel Moulis (10., 27., 35.) brachte den Favoriten klar in Führung, Linksaußen Dominik Sup stellte noch vor dem Pausenpfiff den späteren Endstand her (43.).