Die Bilanz seit der Wende spricht für Erzgebirge Aue. 14 mal gingen die "Veilchen" als Sieger vom Platz. Achtmal gewann Dynamo, zwölf Mal teilten sich die Teams die Punkte. In der zweiten Liga trafen beide Klubs 16 Mal aufeinander, wobei Aue sieben und Dynamo fünf Spiele gewann.



Was die aktuelle Form jedoch anbelangt, kann Dynamo nach dem 2:1-Erfolg gegen Regensburg - dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage - voller Selbstvertrauen in die Partie gehen, während Aue nach dem 0:4 beim Hamburger SV auf den harten Boden der Realität gelandet ist. Aue-Akteur Clemens Fandrich brachte es unter der Woche in der "Bild" auf den Punkt: "Um in dieser Liga zu bestehen, musst du immer auf 100 Prozent kommen".