Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss im EM-Qualifikationsspiel gegen Wales am Dienstag (18:15 Uhr) in Braunschweig auf Stürmer Florian Krüger verzichten. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Montag mitteilte, reiste der Angreifer des FC Erzgebirge Aue aus gesundheitlichen Gründen vom Team ab.