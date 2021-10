Nach dem denkbar unglücklichen 1:1 gegen den Hamburger SV mit dem der FC Erzgebirge Aue seinen ersten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga erneut verpasst hatte, war Präsident Helge Leonhardt hin und her gerissen. In die riesige Enttäuschung über den durch ein Eigentor in der Nachspielzeit verursachten Punktverlust mischten sich auch Trotz und Stolz, wie er im "Sport im Osten"-Interview zugab.