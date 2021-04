Die Auswärtspartie von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am 17. April beim Karlsruher SC wird wohl verschoben. Denn die Mannschaft des KSC geht nach einem weiteren Coronafall für 14 Tage in Quarantäne. Das beschloss der Klub am Dienstag in Absprache mit dem Karlsruher Gesundheitsamt.