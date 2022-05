Nun also doch: Der FC Erzgebirge Aue wird noch vor dem Start in die neue Saison eine außerordentliche Mitgliederversammlung abhalten. Das verkündete FCE-Präsident Helge Leonhardt in einer Rede am Sonntag (8. Mai) im Erzgebirgsstadion vor dem Anpfiff der Partie der "Veilchen" gegen den SV Werder Bremen (0:3). Der Beschluss dazu sei tags zuvor gefallen, man werde ein neues Konzept präsentieren, betonte der Vereinsboss.