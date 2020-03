Erzgebirge Aue muss im bevorstehenden Zweitliga-Spiel gegen den SV Sandhausen ohne Abwehrspieler Marko Mihojevic und Stürmer Pascal Testroet auskommen. Das gaben die "Veilchen" am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach haben sich beide Spieler am Sonntag im Ostderby bei Dynamo Dresden (1:2) verletzt und können gegen Sandhausen definitiv nicht auflaufen.