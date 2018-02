Die erste Hälfte verlief außergewöhnlich. Zunächst deutete nichts darauf hin. Der Tabellendritte aus Kiel bestimmte lange das Geschehen. Das kongeninale Duo Drexler und Ducksch sorgte für eine beruhigende 2:0-Führung. Zunächst bediente der Ex-Erfurter Drexler von der rechten Seite Mittelstürmer Ducksch, der sich aus sieben Metern die Chance nicht nehmen ließ (12.). Aues Abwehr sah da genauso schlecht aus wie beim 0:2. Da verwertete der viel zu freie Drexler eine Kopfball-Verlängerung von Czichos nach einer Ecke ins rechte Eck (25.). Die Gäste hatten bis auf einige Ballbesitzphasen zunächt nicht viel zu bieten. Umso überraschender, dass es urplötzlich 2:2 stand. Cacutalua traf innerhalb von 100 Sekunden doppelt. Zunächst drückte er im Duell mit Kronholm den Ball per Kopf über die Linie, eine Entscheidung, über die man diskutieren konnte, aber nicht muss. Die Frage war, ob Kiels Schlussmann die Kugel sicher in der Hand hatte (36.). Dann köpfte der Verteidiger eine weite Flanke aus dem Mittelfeld von der Strafraumgrenze in den Winkel - ein echtes Traumtor (38.). In den letzten 16 Partien hatte Aue nur jeweils einen Treffer zustande gebracht. Jetzt zwei in weniger als zwei Minuten.

In der zweiten Halbzeit machte sich Cacutaluas Doppelschlag zunächst bemerkbar. Kiel musste den Schock verdauen, Die Sachsen hatten nun Oberwasser. Munsy prüfte Kronholm (48.). Köpke verpasste nach einem schönen Angriff Nazarov in der Mitte nur knapp (52.), Wydra scheiterte aus 22 Metern an Kinsombi (57.). Erst nach einer Stunde hatten sich die Norddeutschen erholt und bekamen wieder mehr Zugriff. Die Nadelstiche der Gäste fielen jetzt nicht mehr so gefährlich aus. Nach Kaligs klasse Solo durch das Mittelfeld, konnte Nazarov nicht mit genug Verve abschließen (74.). Gegen Ende der Begegnung setzte der FC Erzgebirge mehr und mehr auf die Defensive. Ein paar Zittermomente musste die Drews-Elf aber noch überstehen. Die beste Gelegenheit vereitelte Schlussmann Männel, der einen 18-m-Schuss von Besuschkow noch über die Latte lenkte (85.). Am Ende punktet Aue. Eine kuriose Statistik bleibt bestehen. 2018 bleiben der FCE und Kiel als einzige Teams der 2. Liga ohne Sieg. Das kann den Sachsen an diesem Tag aber herzlich egal sein.