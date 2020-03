"Wir tragen die Verantwortung für knapp 9000 Mitglieder im Verein. Wir haben in vielen Einzelgesprächen die Kommunikation mit allen Beteiligten gesucht", erklärte Voigt. Der 47-Jährige betonte, dass es sich um eine außergewöhnliche Situation handele, in der nicht mehr der einzelne Profifußballer im Vordergrund stehe.

"Ich habe unserer Belegschaft gesagt, dass es bei uns ein Gleichheitsprinzip gibt. Entweder wir schaffen es alle gemeinsam, oder wir schaffen es nicht", sagte Voigt. Den Angestellten die Entscheidung zu vermitteln, sei "moralisch schwierig gewesen". Voigt erwarte, dass die Maßnahmen bei allen Mitarbeitern auf Verständnis stoßen.



Der Geschäftsführer kündigte zudem an, mit der Profimannschaft zeitnah über eine finanzielle Unterstützung der übrigen Angestellten zu sprechen. Ein Mittel wäre der Verzicht auf ein Teil der Gehälter. "Wir müssen und werden das im Verein durchführen. Den Spielern und dem Trainerteam werden wir in der kommenden Woche die Möglichkeiten aufzeigen. Wir werden die Maßnahmen so ergreifen, dass wir kurz-, mittel- und langfristig den Verein am Leben erhalten."