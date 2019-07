"Ein Schwerpunkt in den Trainingseinheiten wird das Ballbesitzspiel sein. Dazu arbeiten wir unter anderem weiter im athletischen Bereich, beschäftigen uns mit Pressing- und Gegenpressing sowie mit Standardsituationen", erklärte Meyer nach der Ankunft. Am Dienstag (18 Uhr) treffen die Auer in Baabe, wo sich auch der Trainingsplatz der "Veilchen" befindet, auf den Regionalligisten FC Viktoria Berlin. Ein weiteres Testspiel ist für Freitag (18 Uhr) gegen den dänischen Zweitligisten FC Fredericia geplant.

Helge Leonhardt knüpft an alte Tradition an.

Mit der Reise an die Ostsee knüpft Aue an eine alte Tradition an, die FCE-Boss Helge Leonhardt bereits Anfang Mai angekündigt hatte: "Wir gehen wieder an die Ostsee. Wismut Aue ist früher immer an die Ostsee gegangen. Das war die Hochburg der Wismut-Arbeiterklasse. Es gibt nichts Besseres als das Meerwasser, gesalzen, und den Ostseesand. Das wird die Spieler fit machen, den Körper stählen und den Kopf reinigen.“