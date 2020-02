Nach der starken ersten Saisonhälfte mussten die Auer den Kontakt zur Spitzengruppe der Liga inzwischen abreißen lassen. Hochscheidt betonte, dass der Klassenverbleib weiterhin oberste Priorität habe: "Wir sind realistisch und wissen, was für uns am Ende zählt. Wir wollen in der nächsten Saison weiterhin in der zweiten Liga spielen."

Aue will endlich Torflaute beenden

Aues Florian Krüger bejubelt seinen Treffer zum 3:0 gegen Fürth. Es war bisher der letzte für die "Veilchen" (Archiv). Bildrechte: Picture Point Für einen Heimsieg gegen die seit fünf Spielen ungeschlagenen Kieler müssen die Erzgebirger allerdings ihre Torflaute beenden. Den letzten Auer Treffer erzielte Florian Krüger am 21. Dezember 2019 beim 3:1-Heimsieg gegen Greuther Fürth.



"Kiel hat besonders in der Offensive sehr starke Einzelspieler. Wir müssen geschlossen dagegen halten und vor allem mal wieder ein eigenes Tor schießen", sagte der 21 Jahre alte Stürmer.



Er hofft auf eine bessere Chancenverwertung: "Wir glauben an uns und wissen, dass wir das Tor treffen können." Krüger setzt besonders auf die Heimstärke der Auer. Im Erzgebirgsstadion sind die Sachsen in der laufenden Saison noch ungeschlagen und holten hier 24 ihrer 30 Punkte.

FCE-Abwehrchef Gonther fällt aus

FCE-Trainer Dirk Schuster warnt besonders vor Kiels Lee (Archiv). Bildrechte: imago images/Picture Point Verzichten muss Schuster auf Sören Gonther. Der Abwehrchef fehlt Aue wegen einer Gelb-Sperre. "Wir haben in Sachen Personal und System einige Alternativen parat. Wir werden unser Spiel auch ein wenig auf die Kieler ausrichten", erklärte der Trainer.



Schuster ist es auch wichtig, die Heimbilanz aufzupolieren, weiß aber um die Schwierigkeit der Aufgabe: "Kiel spielt eine sehr gute Saison und hat auch personell eine sehr gut besetzte Mannschaft, wo Lee als falsche Neun in den letzten Spielen zu überzeugen wusste." Am Ende soll sein Team vor allem die Fehlerquote im eigenen Passspiel minimieren - vor eigenem Publikum jedoch auch selbst torgefährlich werden.