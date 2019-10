Der sächsische Zweitligist teilte am Montag mit, dass Urwantschky um die Auflösung seines Vertrages gebeten hatte. "Diesem Wunsch sind wir in seinem Sinne nachgekommen. Wir wünschen Max alles Gute auf seinem weiteren Weg“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Der 38-Jährige hielt seit fünf Jahren die Torhüter des FC Erzgebirge Aue in Form, zuvor war er bei Wacker Burghausen unter Vertrag. Für Urwantschky wird zunächst Standby-Keeper Daniel Haas als Torwarttrainer arbeiten.

In Moskau trifft Urwantschky auf einen alten Bekannten. Am Montag unterschrieb Domenico Tedesco einen Vertrag bei Spartak. Beide kennen sich aus der Auer Zeit, als Tedesco die Veilchen 2017 sensationell in der 2. Bundesliga gehalten hatte. Tedesco erhält in Moskau einen Zweijahresvertrag, Co-Trainer wird Andreas Hinkel, mit dem der 34-Jährige gemeinsam die U17 des VfB Stuttgart betreut hatte. Der zehnmalige russische Meister Spartak Moskau, bei dem auch André Schürrle unter Vertrag steht, ist derzeit nur Zwölfter in der russischen Premier Liga.