Die Gegner bestrafen "Böcke" gnadenlos und individuelle Fehler unterlaufen dem FCM nahezu in jedem Spiel. Ein Gegentreffer nach einem Standard ist derzeit leider Standard. Auffällig sind auch die Reichweitennachteile. Die meisten Teams wirken körperlich deutlich robuster. Kein Wunder, dass nach hohen Eingaben permanent Gefahr in Verzug ist und offensiv in einigen Situationen die Durchschlagskraft fehlt.

Drei Gegentore nach Standards

Da half es nicht, dass Titz nach zuletzt drei Niederlagen in Folge dreimal umstellte. Auch in Kaiserslautern fielen alle Treffer der Gastgeber unter kräftiger Mithilfe des FCM. Zwei Tore nach Ecken, eins nach einer Flanke und ein Tor vom Elfmeterpunkt sprechen Bände. Nur gut, dass die Offensive funktionierte und sich Moritz-Broni Kwarteng als Glücksgriff erwies. Der Flügelflitzer glänzte in seinem ersten Spiel über 90 Minuten mit zwei Toren und einer Vorlage.

Verstärkungen auf den letzten Drücker