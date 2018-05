Helge Leonhardt, Präsident des FC Erzgebirge Aue, will die 2. Bundesliga auf 19 Vereine aufstocken lassen. Diesen Vorschlag wollte er dem DFB-Sportgericht unterbreiten. In Frankfurt wird am Nachmittag über den erneuten Einspruch des Vereins gegen die Wertung des mit 0:1 verlorenen Spiels beim SV Darmstadt 98 beraten. Die Aussicht auf Erfolg ist gering. Zumal die DFB-Spielordnung (§3, Abs. 1) besagt: "In der Bundesliga und der 2. Bundesliga dürfen höchstens 36 Clubs spielen."