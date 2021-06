SPD-Stadtfraktion fordert mit Blick auf zusätzliche Förderung durch die Stadt über eine Million Euro von der SG Dynamo Dresden konsequentere Maßnahmen gegen Gewalttäter. "Vor allem in Hinblick auf die jüngsten Gewaltexzesse rund um das Heimspiel gegen Türkgücü München sowie weitere Eskalationen in der Vergangenheit bedarf es einer stärkeren Haltung und konsequenter Maßnahmen des Vereins gegen jegliche Formen von Gewalt durch gewaltbereite Fans der SG Dynamo. Ein ´weiter so wie bisher` kann und darf es nicht geben", sagte die sportpolitische Sprecherin Kristin Sturm.

Am Donnerstag übergab Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert an den Kaufmännischen Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Jürgen Wehlend, den Förderbescheid über eine Million Euro für die Mehrkosten beim Bau des Trainingszentrums und über die Zahlung jeweils von 1,5 Millionen Euro der Stadt Dresden an die BAM Sports GmbH als Betriebsbeihilfe zur Unterstützung der Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG für die nächsten beiden Jahre.



Beide Beschlüsse hatte der Stadtrat Dresden am 11. Juni gefasst. Man könne aber nach den Ereignissen um den Aufstieg nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, so Hilpert. Wehlend betonte, dass man mitten in der Aufarbeitung der Geschehnisse sei. Er kündigte eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von Verein, Fan-Szene, Stadt und sächsischem Innenministerium an. Zudem werde Dynamo am 30. Juni auch vor den Stadträten erscheinen, um gemeinschaftlich über Maßnahmen zu sprechen.