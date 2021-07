Nach den Ausschreitungen am Rudolf-Harbig-Stadion rund um den Aufstieg der SG Dynamo Dresden haben sich zwei weitere Tatverdächtige bei der Polizei gestellt. "Die beiden 26- und 28-jährigen Deutschen meldeten sich an Polizeidienststellen und wurden zweifelsfrei identifiziert", heißt es in einer Pressemitteilung. Damit sind bereits acht von 20 mutmaßlichen Randalierern der zweiten Öffentlichkeitsfahndung identifiziert. Von den ursprünglich gesuchten 20 Männern hatten sich bisher zwölf Personen gestellt.

Derweil muss sich ein 34-Jährige in einem beschleunigten Verfahren am Mittwoch (21. Juli) verantworten. Dem Dresdner wird tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und versuchte Körperverletzung zur Last gelegt. Er soll einen Beamten von hinten in den Rücken getreten haben. Der Polizist erlitt ein Schleudertrauma.