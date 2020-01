So etwas gibt es wohl nur bei Dynamo Dresden. Gut 4.000 Fans haben am Montagabend der Training der stark abstiegsgefährdeten Zweitliga-Mannschaft lautstark verfolgt und so gezeigt, dass die Anhänger fest zu ihren Lieblingen stehen. Und der Motto: „Wir zusammen. Jetzt.“ Hatte die aktive Fanszene mobilisiert und das Ergebnis konnte sich sehen und hören lassen.