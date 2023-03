Atik, der seine fußballerische Ausbildung bei der TSG Hoffenheim genossen hat und über Kaiserslautern, Darmstadt, Dresden und Graz im Januar 2021 den Weg zum FCM gefunden hat, ist ein absoluter Leistungsträger im Verein. Dabei ist er flexibel im Angriff einsetzbar, kommt aber zumeist über die Außenbahnen. Mit seinen Toren (19) und Vorlagen (22), die einen neuen Scorer-Rekord für die 3. Liga bedeuteten, hatte er in der Vorsaison großen Anteil am Aufstieg in die 2. Bundesliga.