Rückstand kurz vor der Pause

Aue ging am Ende einer ereignisarmen ersten Hälfte in Rückstand - Andreas Voglsammer nutzte einen Blackout der kompletten FCE-Defensive. Nach schöner Vorarbeit von Fabian Klos stand er allein vor FCE-Keeper Martin Männel und schob unbedrängt zum 1:0 ein (42.). Das Tor war überhaupt erst die zweite Chance im Spiel zweier sehr defensiv eingestellten Mannschaften. Zuvor scheiterte Aues Angreifer Pascal Köpke an Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega (36.). Köpke brachte nach einer Ecke einen Kopfball aus Nahdistanz nicht am DSC-Keeper vorbei. Das 1:0 für Bielefeld, Voglsammer (li.) umkurvt Männel (re.) und schiebt ein. Bildrechte: Picture Point

Nur zwei Auer Chancen in 90 Minuten

Aue agierte nach dem Gegentor verunsichert, hatte auch nach dem Wechsel kaum Offensivaktionen. Das Team von Trainer Hannes Drews konnte das in den letzten Spielen so erfolgreiche Aufbauspiel überhaupt nicht entfalten. Durch frühes Stören der aufgerückten Bielefelder versuchten sich die Auer mit hohen Bällen zu befreien, die Flanken fanden aber nur selten einen Abnehmer. Und auch bei Standards blieben die "Veilchen " zu harmlos. Elf Ecken und ein halbes Dutzend Freistöße hatte Aue - ein Tor sprang dabei aber nicht heraus. Die mitgereisten rund 500 Auer Fans mussten sogar bis zur 88. Minute auf die zweite Auer Chance warten. Ein 16-Meter-Schuss von Dominik Wydra wurde von einem Bielefelder Abwehrbein an den Pfosten gelenkt.

Klos schießt sich zum Rekordtorschützen

Zu diesem Zeitpunkt führte Bielefeld allerdings schon 2:0: Die Entscheidung besorgte Klos in der 69. Minute mit einem Schuss aus sieben Metern ins kurze Eck. Mit seinem 111. Tor für die Arminia zum Rekordtorschützen der Westfalen auf.

Stimmen nach dem Spiel:

Drews: "Galligkeit gefehlt" Bildrechte: Picture Point Hannes Drews (Aue): "Wir hatten uns für dieses Spiel wirklich viel vorgenommen und wussten, dass mit Voglsammer und Klos zwei sehr gefährliche Spieler in den Reihen des Gegners stehen. Leider gehen wir kurz vor der Halbzeit mit 0:1 in Rückstand . Bis dahin war das Spiel eigentlich ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit wollten wir weiter nach vorn spielen, aber insgesamt hat uns die letzte Galligkeit gefehlt."