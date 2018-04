Die Partie begann mit einer Schlafeinlage des FC Erzgebirge. Nach nur 166 Sekunden war Robbie Kruse in der Mitte durch, schaute sich FCE-Keeper Martin Männel aus und schob überlegt links unten ein (3.). Ein Treffer allerdings nicht ohne Beigeschmack: Kruse stand beim Pass knapp im abseits - der Treffer hätte also nicht zählen dürfen. Ein Umstand, der auch FCE-Coach Hannes Drews erzürnte. Und zwar so massiv, dass ihn Schiedsrichter Daniel Schlager auf die Tribüne schickte. Von nun an übernahm Co-Trainer Robin Lenk das Geschick am Spielfeldrand.

Und Aue wurde besser. Die "Veilchen" agierten nun mutiger. Nach zehn Minuten war der Rückstand verdaut, nach elf Minuten hatte Dominik Wydra die erste Torchance, nach 16 Minuten fiel der verdiente Ausgleich. Pascal Köpke wurde von Sören Bertram auf links geschickt und vollendete gegen Bochum-Keeper Manuel Riemann per "Tunnel" (16.).



Die Auer Offensivbemühungen blieben aber ein Strohfeuer. Denn mit dem 1:1 übernahm Bochum wieder das Zepter, Aue wurde in die Defensive gedrängt. Lukas Hinterseer tauchte noch in der ersten Hälfte zweimal gefährlich vor dem Auer Kasten auf. Doch der Bochumer verzog (34.) oder stand abseits (36.). Auch Aue hatte in der ersten Hälfte noch eine Großchance, Bertram vergab aber alleinstehend vor Riemann.



Nach einem Platzverweis gegen Kempe (64.) spielte Aue auch noch in Unterzahl. Bochum drückte nun auf den Sieg, das 2:1 Steuerte erneut Kruse bei. In den letzten Minuten hatte Köpke zwar doppelt den Ausgleich auf dem Fuß – doch der Auer scheiterte.