Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, ehe Aue-Kapitän Martin Männel das erste Mal sein ganzes Können aufbieten musste. Gegen Eric Shuranov, der von Mats Möller Daehli klug in Szene gesetzt worden war, verkürzte Männel geschickt den Winkel (33.). Ansonsten verteidigten seine Vorderleute das zwar willige, aber oft zu ungestümen Offensivspiel der Nürnberger souverän. Shpileuskis Ansatz mit der von Sören Gonther orchestrierten Auer Fünferkette ging voll auf. Zudem gefiel vor allem Neuzugang Nicolas Gerrit Kühn auf Rechtsaußen, der unter anderem an zwei FCE-Nadelstichen (Nazarov 12., Zolinski 29.), maßgeblich beteiligt war.

FCN-Spielmacher Mats Möller Daehli wird vom Gaeton Bussmann verfolgt. Aue hielt die Null bis zum Schluss. Bildrechte: Picture Point

Die vom früheren RB-Leipzig-Assistenztrainer Robert Klauß gecoachten Nürnberger kamen noch einmal offensiver eingestellt aus der Kabine und stellten die FCE-Defensive nun auch bemerkbar vor größere Aufgaben. Die aussichtsreichste Gelegenheit nach Wiederanpfiff erarbeitete sich zunächst jedoch Aue: Kühns gewonnener Kopfball im Mitteldeld und Zolinskis anschließende Vorbereitung brachten Anthony Barylla in Position, allerdings geriet dessen Linksschuss aus 15 Metern zu zentral (56.).



In der Folge begann das große Zittern. Binnen vier Minuten kam RB-Leihe Dennis Borkowski zu drei guten Schussgelegenheiten – die letzte davon drosch er von halblinks aus vollem Lauf knapp am linken Giebel vorbei (59., 61. 63.). Den Gästen schwanden zusehends die Kräfte, Abwehrmann Dirk Carlson schleppte sich in der Schlussphase von Krämpfen geplagt über den Rasen. Jubeln durften er und seine Teamkollegen trotzdem – lediglich bei Manuel Schäfflers Drehschuss aus Nahdistanz war Männel noch einmal gefordert (79.).