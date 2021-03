Beide Teams starteten engagiert in die Partie. Gladbachs Sarah Abu Sabbah prüfte FCC-Keeperin Laura Kiontke nach fünf Minuten mit einem strammen Schuss. Kurz darauf traf Christin Meyer auf der Gegenseite nur den Pfosten (6.). Im Anschluss übernahmen die Gastgeberinnen zunehmend die Spielkontrolle und gingen in der 19. Minute durch ein Eigentor von Abu Sabbah in Führung. Bis zur Halbzeitpause drückte die Elf von Anne Pochert auf den zweiten Treffer, biss sich am tief stehenden Gladbacher Defensivverbund aber ein ums andere Mal die Zähne aus.