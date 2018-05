Nach dem Wechsel blieb die Partie weiter umkämpft. Sebastian Hertner wurde nach einer Ecke im Strafraum vom Darmstädter Dong Won Ji gehalten - doch erneut blieb der Pfiff aus (62.). Ein Treffer von Köpke wurde in der 68. minute wegen Abseits nicht anerkannt - diesmal lag der Schiedsricher richtig. Mit zunehmender Spieldauer riskierte Aue immer mehr, während sich Darmstadt weiter zurückzog und auf Konter lauerte. In der 87. Minute war es schließlich Tobias Kempe, der den Ball aus zwölf Metern durch Hertners Beine in die Maschen setzte.

Aue muss in den beiden Relegations-Partien gegen den Drittliga-Dritten Karlsruher SC ran. Das Hinspiel bei den Badenern steigt am 18. - das Rückspiel in Aue am 22. Mai.