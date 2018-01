Die erste Hälfte in Kurzform: Der Außenseiter zeigte eine couragierte Vorstellung, traf aber das Tor nicht. Der Favorit bekam zunächst nicht viel auf die Reihe, nutzte dann aber seine erste Gelegenheit und hätte schließlich sogar noch höher führen können. Fußball ist oft eher so semi-gerecht. Schon in Minute sieben kam Soukou vielversprechend an den Ball, aber er ließ die Kugel zwölf Meter vor dem Tor einen Tick zu weit wegspringen. Bodzek spritzte dazwischen. Eine Minute später prüfte Aues Torjäger Köpke aus 18 Metern Keeper Wolf, der Ex-Bremer bestand die Bewährungsprobe. Eine halbe Stunde lang ließen die Sachsen praktisch nichts zu. Dann rappelte es doch. Nach einem Düsseldorfer Lupfer bekam Aue den Ball nicht richtig weg, Raman lupfte zum 1:0 ein. Danach hätte Hennings, immerhin Zweitliga-Torschützenkönig von 2015, gleich dreimal erhöhen können (33./36./37.).

Benito Raman (Nr. 9) überwindet Martin Männel Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag