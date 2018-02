Das Spiel beginnt mit einem Paukenschlag

Das Spiel lief gerade mal eine Minute, als Dresden seinen ersten Angriff startete und Aias Aosman im VfL-Strafraum zu Fall kam. Schiedsrichter Christian Dietz zeigte auf den Punkt. Lucas Röser schnappte sich den Ball und verwandelte den Elfmeter zur 1:0-Führung (3.). Eine durchaus strittige Szene, da es erst eine Berührung im Fallen gegeben hat. Nach dieser schnellen SGD-Führung brauchte Bochum einige Zeit, um sich davon zu erholen, näherte sich gegen Ende des ersten Durchgangs aber dem Dynamo-Tor zumindest an, wenn auch bisher die gefährlichen Abschlüsse fehlten. In der 26. Minute dann die erste Chance: Stefano Celozzi zog von rechts eine Flanke weit auf Robbie Kruse, der den Ball annahm und zur Mitte brachte. Lukas Hinterseer war in Position, kam aber nicht richtig an den Ball und brachte den Kopfball so nicht aufs Tor. Lucas Röser bejubelt seinen Treffer zum 1:0. Bildrechte: IMAGO

Zweite Hälfte ausgeglichen

Vor knapp 24.100 Zuschauern ging es in die zweite Halbzeit. Bochum wirkte engagiert und erarbeitete sich Tormöglichkeiten. In der 50. Minute jagte Robbie Kruse den Ball aus guter Position über das Tor. Dynamo versuchte vor allem mit Kontern dagegen zu halten. Hochkarätige Chancen blieben allerdings aus. Gerade im Abspiel ließen beide Teams Genauigkeit vermissen. Niklas Kreuzer kam in der 60. Minute frei zum Schuss, Bochums Schluss Manuel Riemann stand aber richtig und konnte abwehren.

Koné mit Einstand nach Maß

In der 73. Minute bewies SGD-Coach Uwe Neuhaus ein gutes Näschen und brachte Neuzugang Koné ins Spiel. Benatelli, der ebenfalls eingewechselt wurde, legte den Ball links in den Lauf von Heise, dessen scharfer Pass nach innen zwischen Abwehr und Tor durchkam - Koné stand goldrichtig und musste den Ball nur noch einschieben (89.).



Dresden muss am Sonntag (13.30 Uhr) in Fürth ran - ohne Jannik Müller und Kreuzer, die beide ihre fünfte Gelbe Karte sahen und somit gesperrt sind. SGD-Neuzugang Moussa Koné kam in der 73. Minute und jubelte in der 89. Minute über sein Debüttor. Bildrechte: IMAGO

sfe/ega

Das sagten die Trainer:

Jens Rasiejewski (Bochum): "Wir hatten uns ziemlich optimistisch auf die lange Reise nach Dresden gemacht und bekamen kurz nach dem Anpfiff den ersten Dämpfer mit einem umstrittenen Elfmeter gegen uns. Das hat uns natürlich nicht ruhiger gemacht. Unsere Spielanlage hat von Beginn an nicht geklappt und uns nur wenige Torgelegenheiten geboten. Wir haben wieder mal kein Tor schießen können. Natürlich eine logische Folge an den wenigen Chancen, die wir schon über mehrere Spiele hin nicht haben."