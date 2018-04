Beiden Mannschaften merkte man vor 30.963 Zuschauern die Motivation an - allein die Gäste waren deutlich gefährlicher in ihren Angriffsbemühungen. Bereits nach neun Minuten erzielte Florian Neuhaus die Führung, nachdem er im Mittelfeld den Ball bekommen hatte, nicht angegriffen wurde und aus 20 Metern einfach mal abzog - unhaltbar für Marvin Schwäbe im SGD-Tor.

Die Dresdner wirkten auch in der Folge bemüht, kamen aber nicht durch die dicht stehende Düsseldorfer Abwehr. Stattdessen hätte Rouwen Hennings in der 26. Minute erhöhen können, traf jedoch drei Meter vor dem Tor mit dem Außenrist den Ball nicht richtig. Bis zur Pause konnte sich Dynamo keine Gelegenheit mehr erspielen.

Zehn Minuten später gelang dann aber doch noch das 1:1, nachdem ein Konter über den starken Haris Duljevic bei Koné gelandet war und der Raphael Wolf überwunden hatte. Es ging nun rauf und runter. Koné hatte in der 76. Minute die Führung auf dem Fuß, hob die Kugel aber über den Kasten. In der 84. Minute traf der Stürmer in bester Position den Ball nicht richtig, im Gegenzug hielt Schwäbe gegen den Schuss des eingewechselten Nielsen.

Kurz vor Schluss hätte Testroet zum Mann des Spiels werden können, doch seinen Abschluss von der Strafraumgrenze hielt Wolf in Weltklassemanier (88.). Das Tor machte dann Hennings, der aus 25 Metern von halblinks abzog - Schwäbe sah nicht ganz glücklich aus (90.). So konnte die Fortuna doch noch einen etwas glücklichen Sieg und damit verbunden den Aufstieg feiern. Die Dresdner haben jetzt nut noch zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.

Friedhelm Funkel (Düsseldorf): "Das war ein abwechslungsreiches Spiel, in dem wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Die zweite gehörte dann Dynamo. Aber leider ist es ja meistens so, dass das Team, welches oben steht, ein wenig mehr Glück hat. Dynamo hatte zwei Minuten bis zu einem wichtigen Punkt undf ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft sich die notwendigen Zähler, die sie heute verpasst hat, sich in den letzten zwei Spielen holen wird."