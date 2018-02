Vor rund 25.000 Zuschauern begann Dynamo schwungvoll, aber der Schwung war rasch auch wieder dahin. Fortan bestimmten die Gäste das Geschehen. Dresden konnte vor der Pause kaum einmal Akzente setzen. Der einzige Angreifer, Röser, hing in der Luft. Die Oberpfälzer waren präsent und ließen nicht viel zu. Ein Manko hatten sie allerdings auch: Vor dem Tor herrschte Ebbe. Die vielen guten Ansätze verpufften so am laufenen Band. Mit einer Ausnahme: Nach einem langen Ball legte George in die Mitte auf Adamyan ab, der aus sieben Metern aber direkt auf Schubert schießt, der mit Fußabwehr retten kann (42.).

Zur zweiten Halbzeit setzte Dynamo-Trainer Neuhaus auf zwei echte Angreifer: Winter-Neuzugang Koné kam für Aosman und bildete mit Röser nun einen Zweier-Sturm. Das machte sich schnell bezahlt. Dresden agierte nun mit deutlich mehr Drive, zudem bissen sich die Gastgeber nun regelrecht in die Zweikämpfe. Schon in Minute 48 presste Dresden erfolgreich, aber Konés 16-m-Schuss ging links vorbei, sein freier Mitspieler Röser rechts wäre auch eine Option gewesen. Rösers Kopfball ging knapp drüber (59.). Fünf Minuten später war es soweit, ein Tor des Willens: Nach einem langen Ball gaben die Sachsen die Kugel einfach nicht verloren, am Ende bediente Röser nach einem Sprung in den Ball Berko, der sich die Gelegenheit rechts frei nicht entgehen ließ (64.). Regensburg musste sich davon erholen, aber in der Schlussphase wurde es für die Gastgeber noch einmal richtig brenzlig. Das Team von Ex-Leipzig-Trainer Beierlorzer drängte Dresden nun immer wieder hinten herein: Grüttners Kopfball flog über das SGD-Gehäuse (90.), Schubert klärte per Fußabwehr nach einem Getümmel (90.+4).