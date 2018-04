Tolles Wetter, tolle Kulisse und Vereinsgeburtstag: Da fehlten nur noch drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Die Fans gaben alles, zeigten vor dem Anpfiff eine sehenswerte Choreografie, in die das gesamte Publikum einbezogen wurde. Und nach vier Minuten sah es so aus, als würde die Partie auch in den gewünschten Bahnen laufen. Niklas Kreuzer wurde im Strafraum gelegt, Dynamo bekam von Schiedsrichter Felix Zwayer einen Elfmeter zugesprochen. Doch ausgerechnet Moussa Koné, der sechs Tore in neun Spielen erzielte, versagte vom Punkt. Seinen schwach geschossenen Elfmeter holte Keeper Kenneth Kronholm mühelos aus dem linken Eck. Doch Dynamo blieb am Drücker, kombinierte gut, erarbeitete sich aber keine größeren Chancen.