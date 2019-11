Die Kontrahenten lieferten sich eine ausgeglichene Anfangsphase, in der vor den Toren lange Zeit nichts passierte. Den ersten Aufreger gab es in der 26. Minute, als Wiesbadens Manuel Schäffler einen Konter mit der vermeintlichen Gäste-Führung krönte. Allerdings erhielt der Referee einen Hinweis aus Köln, denn vor diesem Spielzug war der Ball auf der Gegenseite bei einem Angriff der Dresdner mit vollem Umfang im Tor-Aus gewesen, was jedoch nicht mit Abstoß geahndet wurde. Stattdessen lief die Partie weiter und führte zum Wiesbadener 1:0. Folglich gab der Schiedsrichter nach der Videoanalyse den Treffer nicht.