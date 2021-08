Beide Teams zeigten in den ersten 45 Minuten zwar keinen schönen, dafür aber intensiven Fußball. Auf dem nassen Rasen landeten viele Pässe beim Gegner oder im Aus und die Offensivabteilungen kamen noch nicht wirklich zu Zug. Die beste Chance der ersten Hälfte gehörte den Gastgebern. Nach einer Ecke von Chris Löwe kam Michael Sollbauer im Fünfer zum Kopfball und scheiterte nur an Torhüter Huth. Zu unplatziert kam der Ball aus kürzester Distanz auf den Kasten. Kurz danach nahm Michael Akoto eine Hereingabe an die Strafraumkante direkt und schob das Leder nur knapp am linken Pfosten vorbei. Wenig später pfiff Schiedsrichter Günsch pünktlich zur Pause und es ging torlos in die Kabine.