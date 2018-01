Am Donnerstag begann Dynamo ordentlich, ehe die Paulianer mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung gingen: Nach Zander-Flanke von rechts nutzte Sobota eine Unaufmerksamkeit und schob volley von links ein (9.). Der für den verletzten Schwäbe ins Tor gerückte U20-Nationalkeeper Schubert, der seine Zweitliga-Premiere feierte, hatte keine Chance. Fast wäre es noch schlimmer gekommen: Erst wehrte Schubert einen Flachschuss von Nehrig reaktionsschnell zur Ecke ab, beim anschließenden Standard parierte er einen Avevor-Kopfball im Nachfassen. Beides in Minute zehn. Das 0:1 war noch Glück für Dynamo. Danach war Dresden optisch überlegen, aber viel zu harmlos. Im Strafraum passierte nicht viel. Distanzschüsse blieben das beliebteste Stilmittel. Einer davon war ein echtes Pfund: Konrad eroberte die Kugel im Mittelfeld und zog aus knapp 30 Metern ab – haarscharf links vorbei. Insgesamt war es aber einfach nicht zwingend genug, was die Sachsen vor der Pause zeigten. Zumal St. Pauli nach einer halben Stunde reichlich passiv wurde.

Uwe Neuhaus (Dresden): "Keine Frage, dass die Enttäuschung groß ist. Man hat gesehen, dass meine Mannschaft mit dem Spielsystem der Hamburger einige Probleme hatte. Gerade in der Phase mit zahlreichen Gelegenheiten für uns, gerieten wir in Rückstand und danach haben wir viel zu wenig aus unseren vielen Gelegenheiten machen können. Was mich am meisten ärgert, sind die beiden unnötigen Gegentore, die wir uns regelrecht selbst eingeschenkt haben. Mit dem 0:3 waren dann alle Messen gegen uns gelesen. Jetzt müssen wir schleunigst zur Besinnung kommen und mit klarem Kopf ins nächste Spiel in Sandhausen gehen."