Vor der Pause war es eine aus FCE-Sicht ungewöhnliche Partie. Aue kam auf 64 Prozent Ballbesitz, das gibt es in der Fremde nicht alle Tage für die Schuster-Elf. Der wieder ins Team zurückgehrte Verteidiger Ballas hatte mit einer Volleyablage die beste Chance, aber der Ex-Dresdner traf aus 18 Metern nur den rechten Pfosten (16.). Viel mehr an großer Torgefahr sprang bei aller Überlegenheit nicht heraus. Braunschweig agierte äußerst passiv. Das 0:3 in Fürth und der überraschende Sieg von Keller-Konkurrent Sandhausen am Donnerstag gegen Hamburg schienen Spuren hinterlassen zu haben. Erst in der 41. Minute hatte Angreifer Proschwitz per Kopfball den ersten Torabschluss der Gastgeber.

Während Aue feiern kann, ist die Lage für Braunschweig nun prekärer denn je. Bildrechte: IMAGO / regios24