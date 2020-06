Der starke Florian Krüger lieferte beide Auer Torvorlagen. Bildrechte: PICTURE POINT/ Sven Sonntag

Auch nach Wiederanpfiff gerieten die bestens organisierten Gastgeber lange Zeit kaum in Gefahr. Hannover agierte ausrechenbar und ideenlos - und hatte vor dem eigenen Kasten noch Glück, als Rechtsverteidiger Florian Korb eine Flanke von Tom Baumgart an den eigenen Pfosten setzte. Zudem vergab Strauß nur wenige Wimpernschläge später die freie Gelegenheit zum 2:0 aus acht Metern (53.). Clemens Fandrich holte das eine Viertelstunde später nach. Der 29-Jährige umkurvte nach Krügers Traumpass in die Schnittstelle 96-Keeper Ratajczak und vollendete (67.).



Es brauchte den Kopfball-Abstauber von Hannovers bestem Torschützen Marvin Duksch, um doch noch eine spannende Schlussphase einzuläuten (79.). Urplötzlich drückten die bis dato harmlosen Niedersachsen auf den Ausgleich - doch Aues Schlussmann Robert Jendrusch wusste dies mit zwei starken Paraden gegen Korb und Duksch zu verhindern (86./90.). Mit nun 44 Punkten kletterte der FCE wieder zurück in die obere Tabellenhälfte auf Rang neun.