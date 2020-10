Fußball | 2. Bundesliga Aue ringt Angstgegner Heidenheim nieder

Hauptinhalt

4. Spieltag

Was für ein Spiel in Aue! Zur Pause hätte der FC Erzgebirge Aue gegen Angstgegner Heidenheim locker in Rückstand sein können. Dann steigerten sich die Veilchen und rangen den Gegner mit Glück und Geschick nieder.