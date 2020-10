Die "Veilchen" jubeln mit Kunstschütze Florian Krüger über dessen frühes Führungstor. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag

Und das sollte sich als glänzende Entscheidung erweisen. Krüger war von Beginn an ein Fixpunkt und Antreiber im Offensivspiel der Auer, die furios in die Partie kamen. Tom Baumgart brachte den Ball nach Doppelpass mit Pascal Testroet in den Fünfmeterraum, wo besagter Krüger technisch herausragend mit der Hacke ins lange Eck verlängerte (2.). Kaum 120 Sekunden später hätte der Torschütze nach Testroets Kopfball-Vorbereitung eigentlich erhöhen müssen – scheiterte im Eins-gegen-Eins jedoch am großartig parierenden KSV-Keeper Ioannis Gelios und vertändelte zudem den möglichen Abstauber. Kurz darauf rettete Gelios erneut – diesmal mit einer Glanzparade gegen Testroets Direktschuss (7.).



Doch statt 2:0 für Aue stand es urplötzlich wieder Remis. Aus dem Nichts hatte Holstein ausgeglichen, als Janni Serra nach Jannik Dehms Eingabe eine Fußspitze eher am Ball war als Steve Breitkreuz (8.). Serra hätte aus guter Position noch mal zuschlagen können (11.), ehe Phil-Yannik Neumann durch Hinweis des VAR im Nachgang seines Ellenbogeneinsatzes gegen Strauß mit glatt Rot vom Platz flog (15.). Die Gastgeber blieben am Drücker, die KSV sorgte nur punktuell für Entlastung. Bei der besten Chance schlenzte Clemens Fandrich nur Zentimeter links vorbei (41.).