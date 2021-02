Der FC Erzgebirge Aue ist im Freitagabendspiel gegen den Aufstiegsaspiranten VfL Bochum als Sieger vom Rasen gegangen. Beim 1:0 (1:0)-Sieg der Veilchen erwies sich die Entscheidung von Cheftrainer Dirk Schuster, Bochums Spielmacher Robert Zulj von Louis Samson in Manndeckung nehmen zu lassen, als entscheidend. Zulj kam nicht wie gewohnt zur Entfaltung und konnte seiner Mannschaft kaum offensive Impulse geben. Hinzu kam eine starke Leistung von Aues Torwart Martin Männel, der sein 419. Spiel im Aue-Trikot absolvierte und damit neuer Rekordspieler der Veilchen ist. "Ich freue mich gerade an diesem Tag über das Ergebnis. Gerade auch die Art und Weise, hat mich beeindruckt. Die Zahl ist etwas Besonderes", so Männel nach dem Spiel.

Bussmann macht den Unterschied

Männel konnte sich in seinem Rekordspiel nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen. Der VfL begann wie ein Spitzenteam, setzte die Veilchen phasenweise mächtig unter Druck und kam zu guten Chancen. Zweimal trafen die Gäste sogar Aluminium, doch auch der FCE war spielerisch gut aufgelegt und bugsierte den Ball ebenfalls einmal an den Pfosten. Den Unterschied machte Veilchen-Linksverteidiger Gaetan Bussmann, der nach einer Ecke von Jan Hochscheidt bereits in der 29. Minute das 1:0 köpfte. Nach dem neunten Saisonsieg klettern die Auer in der Tabelle mit nun 32 Punkten zumindest vorübergehend auf den achten Platz, während Bochum die Tabellenführung verpasste.

Stimmen zum Spiel