Dirk Schuster schickte die Siegerelf von Osnabrück auf den von fleißgien Helfern freigeräumten Platz. Und die kam nur scher in die Partie. Und hätte dennoch in der achten Minute um ein Haar geführt. Nach einer Eingabe von der rechten Seite durch Jan Hochscheidt säbelte Sören Gonther zunächst über den Ball. Pascal Testroet stocherte aus fünf Metern, ein Würzburger Bein war aber dazwischen. Danach scheiterte Aue meist an eigenen Ungenauigkeiten, die Gäste wurden mutiger. Angetrieben vom ballsicheren David Kopacz kamen sie in der 27. Minute zur besten Chance. Doch Marvin Pieringer haute den Ball aus sieben Metern neben den Kasten. Auch Ridga Munsy zeigte kurz vor der Pause, warum Würzburg aktuell auf dem letzten Platz steht. Von Aue kam derweil offensiv wenig, einzig beim Flachschuss von Florian Krüger (28.) wurde es halbwegs gefährlich.

Nach dem Wechsel kommt Aue mit Calogero Rizzuto besser ins Spiel. Krüger und Testroet vergeben gute Chancen. Das rächt sich. Der Ex-Auer Ridge Munsy nutzte in der 52. Minute eine Nachlässigkeit in der Deckung und nagelte den Ball in den rechten Winkel. Die Gastgeber blieben aber dran, der Ball wollte nur nicht in die Maschen. Krügers Kopfball fehlte die Genauigkeit, Dimintrij Nazarov verpasste den Ball vor dem Tor. Auf der Gegenseite musste Martin Männel gegen Kopacz in höchster Not retten. Als die Zeit knapp wurde, half Würzburg mit. Nach eigenem Freistoß standen die Gäste hinten völlig blank. Testroet marschiert durch, legte auf Krüger ab, der zum 1:1 in den Winkel traf (78.). Gegen nun verunsicherte Gäste gelang Florian Ballas mit Traumtor in den rechten Knick – die Vorarbeit kam von Krüger – sogar noch der Siegtreffer (86.).