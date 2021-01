Der Ex-Auer Kaufmann traf zur Braunschweiger Führung. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Das sollte sich gegen bis dato nachlässige "Veilchen" alsbald auszahlen. Nick Proschwitz hielt mit letztem Einsatz den Ball an der Grundlinie im Spiel – interessiert beobachtet von drei Auern spielten Lasse Schlüter und Felix Kroos dann jenen Doppelpass, den Schlüter aufs lange Eck weiteleitete, wo der frühere FCE-Akteur Fabio Kaufmann bloß noch den Fuß zur frühen Gästeführung hinhalten musste (17.).



John-Patrick Strauß' wichtige Grätsche im Fünfmeterraum gegen den aufgerückten Rechtsverteidiger Robin Ziegele verhinderte womöglich noch Schlimmeres (26.). Erst in dieser Phase fand die Schuster-Elf zu mehr Präsenz. Während die Eintracht Luft zu holen schien, setzten sich die Auer in deren Hälfte fest. Für diese deutliche Leistungssteigerung belohnten sich die Hausherren noch vor der Pause, als Florian Krüger nach Steve Breitkreuz' Kopfballverlängerung einer Riese-Ecke einköpfte (42.).