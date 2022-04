Tor füŸr Erzgebirge Aue: Jubel nach dem Treffer zum 1:0. Bildrechte: Picture Point/Sven Sonntag

Für Aue hätte das Spiel nicht besser beginnen können. Nach einer Freistoß-Eingabe von Soufiane Messeguem spitzelte Lukas Fröde den Ball ins eigene Tor. Die Führung für die Gastgeber nach acht Minuten sorgte für noch mehr Hektik und Aufregung. Chancen waren Mangelware und trotzdem jubelte Rostock in der 25. Minute über den Ausgleich. Torjäger John Verhoek - 17. Saisontreffer - traf per Elfmeter. Pechvogel war Aues Verteidiger Malclom Cacutalua, der sich den Ball im eigenen Strafraum erst zu weit vorlegte und beim Klärungsversuch nur Hanno Behrens traf.



Danach war das Spiel ausgeglichen, erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit gab Rostock noch einmal Gas und versuchte Keeper Philipp Klewin mit Fernschüssen zu überwinden. Mitten in diese Druckphase erzielte Aue die erneute Führung. Nach einem Fehler im Aufbauspiel eroberte Messeguem den Ball, passte auf Dimitrji Nazarov, der das Leder via Aufsetzer ins lange Eck schlenzte: 2:1 (45.).