Messeguem beginnt für Hochscheidt

Im Vergleich zum 1:1 gegen Hannover wechselte Hensel nur auf einer Position: Soufiane Messeguem rückte nach seiner Sperre für Jan Hochscheidt in die Startelf. Aue begann nach der Mini-Serie (1 Sieg, 1 Remis) selbstbewusst und mutig. Auch Heidenheim wirkte nach dem 1:0-Sieg gegen Schalke 04 zuletzt, extrem motiviert.

Innenpfosten hilft beim 1:0

Erzgebirge Aue feiert das 1:0 von Antonio Jonjic (Nummer 9). Bildrechte: Picture Point So ging es sofort flott und intensiv zur Sache. Aue war vor allem über die linke Seite gefährlich und verbuchte nach einer halben Stunde die beste Chance zur Führung, doch Nicolas Kühn schloss mit seinem starken linken Fuß aus zwölf Metern zu unplatziert ab. Dafür zielte Jonjic in der 34. Minute umso genauer. Nach einem Übersteiger drang der 22-Jährige in den Strafraum ein und zog einfach mal mit rechts ab - der Ball tropfte vom Innenpfosten ins Tor. Das Glück, das Aue so lange gefehlt hatte, war zurück und machte Heidenheim offenbar ziemlich wütend.

Jonjic feiert Doppelpack

Die Gäste schnupperten am Ausgleich, nutzten aber ihre Chancen nicht. So scheiterte Leipertz mit einem Linksschuss am sensationellen Martin Männel, der den linken Arm hochriss. Und Aue konterte eiskalt. Dimitri Nazarov spielte herrlich in die Schnittstelle und bereitete das zweite Tor von Jonjic, der diesmal kurz vor der Pause mit links traf, mustergültig vor.

Solide zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit blieb es für Heidenheim ein frustrierender Nachmittag. Trotz fünf früher Wechsel glückte der Elf von Frank Schmidt nichts. FCE-Keeper Männel musste nicht eine gefährliche Szene entschärfen, weil seine Vorderleute abräumten und den Gästen so den Zahn zogen. Einziger Makel: Aue hätte einen der vielen Konter zum dritten Tor nutzen können/müssen. In Gefahr geriet der zweite Saisonsieg aber dennoch nicht.

Das sagten die Trainer

Frank Schmidt (Heidenheim): Stimme folgt

Marc Hensel (Aue): Stimme folgt